Amateur-Theater aus Kamp-Lintfort Haarsträubendes Verwirrspiel ums Sterben und Erben

„Denn sie wissen nicht, was sie erben“: Mit einer turbulenten Komödie von Erich Virch startete am Samstag das Kamp-Lintforter Amateur-Theater „Bühne 69“ in die neue Spielzeit. Knapp zwei Stunden lang erlebten die Zuschauer dabei in der nahezu voll besetzten Stadthalle ein haarsträubendes Verwirrspiel ums Sterben und Erben und was passiert, wenn beides nicht stattfindet.