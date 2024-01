Kamp-Lintfort Bühne 69 spielt wieder König Drosselbart

Am Sonntag öffnet sich wieder der Vorhang für das Kindertheaterstück der Bühne 69 „König Drosselbart“. Die Vorstellungen sind in der Aula der Schule am Niederrhein, Friedrich-Heinrich-Allee 24 in Kamp-Lintfort. Alle kleinen und „großen“ Kinder, die das Märchen vom König Drosselbart und der Prinzessin Sonnenschein miterleben möchten, sind willkommen. Zum Stück: Ein König hat eine wunderschöne Tochter, die er gern verheiraten möchte. Zu seinem Leidwesen weist sie alle Bewerber ab, oft mit einer spöttischen Bemerkung. Besonders hart trifft es einen gutherzigen König, dessen Makel es ist, ein krumm gewachsenes Kinn zu haben: als König Drosselbart wird er von der hochmütigen Königstochter verspottet. Dem König, der sich das hochnäsige Treiben seiner Tochter wohl schon zu lange angesehen hat, reißt die Geduld. Er kündigt an, seine Tochter mit dem nächstbesten Mann zu verheiraten, und sei es ein Bettler. Er hält sein Wort, als bald darauf ein Spielmann am Hof des Königs auftaucht. Schnell wird die Hochzeit ausgerichtet, und kurz darauf befindet der König: Es schickt sich nun nicht länger, dass seine Tochter im Schloss wohnt, sie möge mit dem ihr Angetrauten ziehen. Nach vielen Prüfungen gibt sich der Spielmann als König Drosselbart zu erkennen, dessen Ablehnung sie schon längst bitter bereut hat. Die Aufführungstermine sind am Sonntag, 7. Januar, 11 und 15 Uhr, am Samstag, 13. Januar, 15 Uhr, sowie am Sonntag, 14. Januar, 11 und 15 Uhr. www.buehne69.de