Kindertheater in Kamp-Lintfort Bühne 69 präsentiert „König Drosselbart"

Es ist wieder so weit: Im Dezember 2023 und Januar 2024 präsentiert die Bühne 69 ihr diesjähriges Kindertheater „König Drosselbart" in der Aula der Schule am Niederrhein, Friedrich-Heinrich-Allee 24 in 47475 Kamp-Lintfort. Der Eintritt kostet sieben Euro inklusive Vorverkaufsgebühren. Die nächsten Termine sind Sonntag, 3. Dezember 2023, 11 Uhr und 15 Uhr; Sonntag, 7. Januar 2024, 11 Uhr und 15 Uhr; Samstag, 13. Januar 2024, 15 Uhr und Sonntag, 14. Januar 2024, 11 Uhr und 15 Uhr.