Theater in Kamp-Lintfort : Bühne 69 fiebert der Premiere entgegen

Kamp-Lintfort Das Amateurtheater bringt die Komödie „Ein ungleiches Paar“ von Neil Simon auf die Stadthallen-Bühne. Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Die Premiere ist am 22. Oktober.

Was passiert, wenn Ordnungsliebe auf Chaos trifft? Wahrscheinlich fliegen dann die Fetzen. So kann man mit kurzen Worten den Inhalt der neuen Komödie der Bühne 69 beschreiben. „Es ist ein wunderbares Stück voller Wortwitz und Situationskomik, wenn die beiden Freundinnen Olive und Florence aufeinander treffen und um ihre Standpunkte kämpfen“, betont der Amateurtheater aus Kamp-Lintfort . Das Stück des britischen Autors Neil Simon, „Ein ungleiches Paar“, lebt genau von diesen Gegensätzen, die sich steigern, als auch noch zwei feurige Spanier in den Frauenhaushalt treten.

„Viele Zuschauer werden sich oder ihren Partner wieder erkennen, wenn sie das Stück an einem der vier Termine besuchen werden. Das Ensemble verspricht jedenfalls eine sehr kurzweilige Zeit und garantiert für Lachtränen“, heißt es weiter. Zum Stück: Sechs Freundinnen treffen sich wöchentlich in dem Appartement von Olive zum Trivial-Pursuit-Spiel. Hierbei geht es nicht nur um das Spiel: In so einer Frauenrunde wird auch über Gott und die Welt geredet – vor allem über Männer. An einem dieser Spieleabende wird Florence vermisst und taucht später völlig aufgelöst bei den Freundinnen auf. Ihr Mann hat sich von ihr getrennt. Die Lösung ist schnell gefunden. Da Olive seit ihrer gescheiterten Ehe mit Phil auch allein in ihrer Wohnung lebt, zieht Florence bei ihr ein. Die burschikose Olive ist schlampig, lebt planlos in den Tag hinein. Florence dagegen ist die ideale Hausfrau und Mutter: sie liebt Kochen, Aufräumen und Putzen. Die Gegensätze könnten nicht größer sein. Als Olive und Florence zwei im Haus wohnende Spanier zum Abendessen einlädt, eskaliert die Situation. „Wenn Sie Walther Matthau und Jack Lemmon als „seltsames Paar“ mochten, werden Sie Florence und Olive als ungleiches Paar lieben“, betont die Bühne 69.