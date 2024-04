Leseförderung in Kamp-Lintfort Paten schaffen ein schönes Umfeld für den Büchertauschschrank

Im Mai vergangenen Jahres eröffnete der Verein LesART den Büchertauschschrank an der Kattenstraße, und zwar an der Grünfläche vor der Hirschapotheke und dem Awo-Kindergarten. „Dieser erste Geburtstag ist für uns ein Grund, den Platz ordentlich herauszuputzen", fanden die Ehrenamtlichen, die dort regelmäßig aufräumen. Die Gegend um den Schrank soll bei der Auswahl des Lesestoffs zum Verweilen einladen und Ruhe ausstrahlen. Pflanzkübel, Erde, Sand, Steine und einige Pflanzen wurden beschafft, und an einem Nachmittag stellten fünf Helfer die Kübel zwischen die Sitzsteine am Schrank auf. Nun grünt es, und die ersten Pflanzen zeigen schon ihre ersten Blütenköpfe. „Das Leseangebot kommt gut an. Zu jeder Tages- und sogar Nachtzeit kann man dort Leseratten entdecken, die nach neuen Buchschätzen suchen“, sagt Katharina Gebauer, eine der ehrenamtlichen Helferinnen und ehemalige Leiterin der Mediathek in Kamp-Lintfort. Es würden ebenso immer wieder beliebte Bücher zum Tausch hineingestellt. Zum Glück sei es meistens Romane und Kinderbücher, denn: „So soll es sein“, sagen die Ehrenamtler. Ein paar alte, unansehnliche Bücher, spezielle Fach- und Sachbücher aus Ausbildung und Studium oder Kochbücher würden zuweilen auch im Tauschschrank abgelegt. Diese Titel entnehmen die Buchschrankpaten genauso wie CDs, DVDs und eben alles, was kein Buch ist.