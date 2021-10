Aktion für die Mediathek in Kamp-Lintfort : Bücherherbst mit gleich vier Neuerungen

Kamp-Lintfort Nach zwei Jahren Pause fand der Büchertrödel erstmalig wieder statt, diesmal vor der Mediathek. Der Preis lag bei 1,50 Euro je Kilo Bücher. Krimis waren bei der Aktion am Sonntag besonders stark nachgefragt.

Fast zwei Jahre Pause hatte der Büchertrödel eine angelegt. Nachdem im Oktober 2019 zum letzten Mal Bücher zu Kilopreisen ihre Besitzer wechselten, hatten der Verein LesArt und die Mediathek am Sonntag wieder einen organisiert. Dazu warteten die Organisatoren mit gleich vier Neuerungen auf. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung nicht an einem Samstag im Oktober statt, sondern an einem Sonntag, dem bundesweiten Tag der Bibliotheken am 24. Oktober. Die Bücher lagen nicht mehr auf der rückwärtigen Leseterrasse der Mediathek in Stiegen aus, sondern vor dem Eingang, an der Freiherr-vom-Stein-Straße, wo sonst Stühle und Tische des Bistros 26 stehen. Der Büchermarkt war erstmalig musikalisch untermalt.