Post aus Kamp-Lintfort Briefmarke erscheint zum Kloster-Jubiläum

„Wir haben gehofft, dass wir als offizielle Sondermarke ins Programm kommen. Das hat nicht geklappt“, bedauert Kröger. Deshalb beschloss man, die Briefmarke zum Klosterjubiläum individuell aufzulegen. Seit Freitag ist die Briefmarke, die zunächst in einer Auflage von 200 Stück erschienen ist, in Klosterladen und in Spendencafé auf Kamp erhältlich. Sie kostet 2,50 Euro und hat einen Nennwert von 85 Cent, also Standardbrief mit 20 Gramm. Die Briefmarke ziert das aktuelle Jubiläumslogo. Es zeigt die Zahl 900 in drei verschiedenen Farben aufgeteilt: Rot und Hellblau sind die Farben der Stadt Kamp-Lintfort, Violett steht für die christliche Farbe der Besinnung und Umkehr. In der Ziffer 9 findet man zwölf kegelförmige Strukturen. Sie stehen für die Ordnung des Barock/Terrassengartens und erinnern an die dort wieder wachsenden Eiben. Die Eiben stehen wiederum für die zwölf Mönche, die 1123 mit ihrem Abt nach Kamp kamen. Im hellblauen Feld befindet sich ein Zitat aus dem Wappen von Kloster Kamp: ein sich lösender Zwinggürtel. Im roten Feld sieht man die Kirchtürme Kamp-Lintforts als Silhouette. „Wir haben uns bewusst für eine einfache und schlichte Briefmarke entschieden“, erzählt der Vorsitzende des Briefmarken- und Münzsammlervereins. Die Nachfrage im Verein sei sofort hoch gewesen. „Solche Marken haben einen Sammlerwert“, weiß Bernd Kröger aus Erfahrung zu berichten. Die nächste große Nachfrage erwartet er schon am Sonntag.