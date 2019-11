Schnelles Internet für Kamp-Lintfort : Breitbandausbau beginnt erst 2020

Ursprünglich sollte der Ausbau bereits 2019 losgehen. Doch der Bau-Start verzögert sich.

Als Berthold Janssen im März 2018 in der Rheinischen Post las, der Breitbandausbau auf dem Land könne im März 2019 beginnen, freute sich der Saalhoffer. „Bei uns ist das Internet sehr langsam, besonders abends, wenn viele surfen“, erzählt der 54 Jahre alte Polizeibeamte. „Dann sind an unserem Anschluss maximal sechs MB verfügbar.“ Auf mehr Leistung hat er nahe der Leucht im Norden Kamp-Lintforts noch zu warten, weil der Breitbandausbau sich um ein Jahr verzögert. „Im Frühjahr 2020 geht es los“, verspricht Enni-Sprecherin Katja Nießen.

Der Moerser Energie-Versorger koordiniert den Breitbandausbau der Wir-4-Städte, zu denen Moers und Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Rheinberg zählen. Mit diesem Internetausbau sollen „rote Flecken“ kleiner werden, wie Gebiete heißen, die fernab der Stadtzentren liegen und beim Internet unterversorgt sind. Ein „roter Fleck“ ist der nordwestliche Teil von Saalhoff, der zu Kamp-Lintfort zählt, obwohl er nahe an der Autobahnabfahrt Alpen und Issum liegt. Auch die anderen Wir-4-Städte haben rote Flecken. In Moers stehen zum Beispiel im Südwesten von Kapellen teilweise weniger als 30 MB bereit. Nicht viel besser sieht es in anderen Teilen der Grafenstadt aus, die weniger dicht besiedelt sind, wie auch in mehreren Teilen von Rheinberg oder Neukirchen-Vluyn.