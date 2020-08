Feuerwehr verhindert Übergreifen : Brand in Lagerhalle in Kamp-Lintfort

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder Großbrand in Industriehalle in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Am Samstagabend ist in Kamp-Lintfort eine Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer entstand vermutlich bei Schweißarbeiten in einer Garage. Dabei geriet ein Fahrzeug in Brand, die Flammen schlugen auf die Halle über.

Der Vorfall ereignete sich um 19.22 Uhr, teilte die Polizei Wesel mit. Demnach konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Verletzt wurde demnach niemand, allerdings entstand ein Schaden am Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(hebu)