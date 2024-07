Feuerwehr-Einsatz in Kamp-Lintfort Teppich-Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kamp-Lintfort · In einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße ist am Donnerstagabend ein Teppichboden in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Es wurden zum Glück keine Personen verletzt. Insgesamt 45 Kräfte waren im Einsatz.

19.07.2024 , 10:45 Uhr

Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus aus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Eine Brandmeldung in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße im Bereich des Prinzenplatzes hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr Kamp-Lintfort erfordert. Die Einsatzkräfte mussten von einer Gefahr für mehrere Personen ausgehen und rückte mit vier Löscheinheiten und mehreren Einheiten des Rettungsdienstes aus, teilt die Stadt Kamp-Lintfort am Freitag mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe sich Rauch im Treppenraum des Gebäudes bestätigt, das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eine knappe Stunde im Einsatz. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Kamperbrück, Hoerstgen, Saalhoff und Stadtmitte.

(aka)