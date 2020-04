Feuerwehr-Einsatz in Kamp-Lintfort : Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehr-Einsatz in Kamp-Lintfort

(RP) Am Sonntag ist um 8.20 Uhr ein Brand im Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Ferdinantenstraße ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte evakuierten die Anwohner und löschten das Feuer. Ein 64-jähriger Bewohner wurde vorsorglich mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.