Einsatz in Kamp-Lintfort Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

Bei Dacharbeiten eines Reihenhauses an der Christianstraße in Kamp-Lintfort ist am Dienstagabend ein Brand im Dachstuhl ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19.47 Uhr alarmiert. Wie die Kreispolizei auf Anfrage berichtete, griff der Brand auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über. Ursache für das Feuer waren laut Polizei möglicherweise die Arbeiten auf dem Dach des Reihenhauses.