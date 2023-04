Nach Brand in Kamp-Lintfort Identität des Toten ist geklärt

Kamp-Lintfort · Die Polizei weiß jetzt, wer am Abend des 4. April bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße in Kamp-Lintfort ums Leben kam. Eine DNA-Analyse brachte Aufschluss.

20.04.2023, 10:55 Uhr

Flammen schlagen aus der Wohnung an der Schulstraße. Foto: Feuerwehr Kamp-Lintfort