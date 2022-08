Johannes Gerhards geht in Ruhestand : Bolten übernimmt Bäckerei Gerhards

Ein Blumenstrauß zur Geschäftsübergabe: Sergio Bolten mit Birgit und Johannes Gerhards. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Duisburger Bäckerei übernimmt die Filialen im Geisbruch und in Baerl, ebenso wie mehrere Brotrezepte. Johannes und Birgit Gerhards gehen in Ruhestand. Sie freuen sich darauf, morgens ausschlafen zu können.

„Wenn wir samstags auf eine Feier eingeladen waren, war für uns immer um kurz vor 22 Uhr Schluss“, sagt Birgit Gerhards. „Morgens begann der Tag um 1.30 Uhr. Wir haben jeden Tag frisch gebacken, sieben Tage die Woche, auch sonntags.“ Diese Zeit ging am Mittwoch zu Ende. Bäckermeister Johannes Gerhards stand zum letzten Mal in der Backstube, um frische Brötchen und frisches Brot aus dem Ofen zu holen. „Jetzt können wir ausschlafen, wegfahren, den Tag so einteilen, wie wir es wollen“, freut sich Birgit Gerhards. Doch auch Wehmut ist zu spüren.

„Vor 50 Jahren habe ich meine Bäckerlehre angefangen“, sagt Johannes Gerhards, der am Jahresende 65 Jahre alt wird. „Ich bin immer gerne Bäcker gewesen. Als Bäcker bin ich jeden Tag kreativ, stelle etwas her. Ich kenne die Kunden. Bäcker zu sein, ist modernes Handwerk.“ 1949, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte sein Vater, der ebenfalls Johannes Gerhards hieß, in Rheinhausen eine Bäckerei gegründet. 1968 verlagerte er sie in das Gestfeldcenter in Kamp-Lintfort, das damals neu entstand.

Info Handwerkstag an der Unesco-Gesamtschule Innungsobermeister Im Frühjahr 2022 ist Johannes Gerhards erneut zum Innungsobermeister der Bäckerinnung Niederrhein gewählt worden. Die Unesco-Gesamtschule lädt jedes Jahr zu einem Handwerkstag ein. Diesmal findet der Tag am 19. Oktober statt. Bäckermeister Johannes Gerhards nimmt daran teil.

„Mein Vater ist ganz in der Nähe am Schloss Dieprahm geboren“, blickt der Sohn des Gründers zurück. „In den 1950er Jahren gab es in Kamp-Lintfort noch über zehn Bäckereien.“ 1972 begann er seine Lehre, die er 1975 abschloss. Er legte seinen Meister als Bäcker und einen Meister als Konditor ab. Er übernahm die Bäckerei von seinem Vater, um sie durch Filialen an der Eyller Straße in Kamp-Lintfort und an der Geststraße im Duisburger Stadtteil Baerl zu erweitern.

Ein großer Kunde war seit Anfang der 1970er Jahre das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort. Ein anderer großer Kunde war Wellings Parkhotel. „Moderne Backtradition“ lautete das Motto des Handwerksbetriebs. Kamper Klosterbrot und Gestfeld-Bäckerbrot, Kartoffelbrot oder Walnussstangen waren Backwaren, die von Johannes Gerhards kreiert wurden. Sein Handwerksbetrieb hatte 35 Mitarbeiter. Diese sind zum 1. September genauso von der Bäckerei Bolten übernommen worden, wie die großen Kunden und Filialen. „Auch einige Brotsorten wollen wir weiter backen“, sagt Heiner Bolten von der Bäckerei Bolten.