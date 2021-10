Auf dem Wochenmarkt in Kamp-Lintfort : Blumen und mehr in dritter Generation

Annette Laakmann und Rosemarie Spolders stehen mit ihrem Marktstand auch samstags in der Altsiedlung. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Rosemarie Spolders bietet für jede Jahreszeit die passende Bepflanzung für Balkon und Gärten an. 1998 übernahm sie mit ihrem Mann den Gärtnereibetrieb ihrer Familie.

Rosemarie Spolders, wahrscheinlich gibt es keinen Kamp-Lintforter Marktbesucher, der auf dem Prinzenplatz oder an der Kattenstraße nicht schon einmal eine Topfpflanze oder eine Blumendekoration bei ihr gekauft hat. Rund zwölf Meter ist ihr Marktstand lang und bietet für jede Jahreszeit die passenden Bepflanzungen für Balkon und Gärten und dazu allerlei dekorative Flechtkränze, hübsch bepflanzte Gefäße sowie österliche, weihnachtliche und andere Gestecke. „Eigentlich bin ich gelernte Fleischereifachverkäuferin“, erzählt die heute 60-Jährige. „Dann habe ich aber 1998 mit meinem Mann Theo zusammen den Gärtnereibetrieb meines Vaters in Geldern übernommen, allerdings an einem neuen Standort und mit einem anderen Sortiment als bisher und dafür noch eine einjährige Zusatzausbildung als Floristin gemacht.“

Mit der Übernahme des Betriebes setzte sie in dritter Generation nicht nur die gärtnerische, sondern auch die Markttradition der Familie fort. Schon ihr Großvater Franz Bonnen hatte nach dem Ersten Weltkrieg einen Marktstand in Kamp-Lintort, auf dem er neben Blumen auch Gemüse aus seiner eigenen Gätnerei verkaufte. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm dann Rosemarie Spolders Vater Matthias Bonnen die elterliche Gärtnerei, baute sie allerdings, wie später auch seine Tochter und ihr Mann ganz neu an einem anderen Standort in Geldern wieder auf.

Info Auf den Märkten am Niederrhein Verkaufsstand Rosemarie Spolders und ihr Mann Theo verkaufen seit 1998 Topfblumen, Gestecke, Flechtkränze und bepflanzte Gefäße auf den Kamp-Lintforter Wochenmärkten dienstags am Prinzenplatz und samstags an der Kattenstraße. Mit einem zweiten Verkaufsstand sind sie dienstags und freitags auf dem Wochenmarkt in Repelen und zweimal die Woche in Wesel.

Den Marktstand, damals noch auf dem Kamp-Lintforter Ebertplatz, behielten Vater Matthias und seine Frau Maria jedoch ebenso wie das Angebotsortiment an Pflanzen, Gemüse und Schnittblumen zunächst weiterhin bei: „Die Moosröschen meiner Mutter waren damals richtig berühmt“, erinnert sich Rosemarie Spolders noch gut an diese Zeit. Der Marktstand sei in ihrer Familie immer weitergegeben worden, selber anbauen würden sie und ihr Mann allerdings nicht mehr“, erklärt sie im Gespräch mit dem Grafschafter. Auch Gemüse und Schnittblumen gibt es an den beiden Ständen, mit denen sie dienstags in Kamp-Lintfort auf dem Prinzenplatz und samstags an der Kattenstraße, außerdem in Moers-Repelen und in Wesel vertreten sind, nicht mehr.

Dafür aber eine ungewöhnlich reichhaltige Auswahl an verschiedenen Topfblumen. Dafür fahren sie und ihr Mann zwei- bis dreimal die Woche morgens in aller Frühe zum Blumenmarkt nach Herongen. Einen weiteren Teil ihres Pflanzenangebots kaufen sie allerdings auch bei Gärtnereien in der Region. Jetzt im Herbst sind das vor allem Heidekräuter, während zu Ostern Primeln und Stiefmütterchen und danach Geranien besonders gefragt sind.