Naturfreunde pflegen Wiese am Kamp-Lintforter Pappelsee : Blütenmeer im alten Modellbootbecken

KAMP-LINTFORT Auch nach Ende der Laga treffen sich Mitglieder der einstigen Arbeitsgemeinschaft Pappelsee regelmäßig, um das künstlich angelegte Stück Natur zu hegen und zu pflegen.

Lange war es ein echter „Schandfleck“, das ehemalige Modellbootbecken am Pappelsee, bis die im Vorfeld der Landesgartenschau gegründete Arbeitsgemeinschaft Pappelsee des Laga-Förderververeins auf die wunderbare Idee kam, das gut 1200 Quadratmeter große Betonbecken mit Erde aufzufüllen und darauf eine schöne Blütenwiese für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anzulegen. Der Vorschlag kam an. Nachdem die Stadt zunächst für die notwendigen Erdarbeiten gesorgt hatte, trafen sich im April 2019 rund 50 AG-Mitglieder und andere engagierte Kamp-Lintforter zu einer ersten Pflanz- und Saataktion auf dem Terrain.

Obwohl die Ergebnisse anfangs nicht immer ganz so erfolgreich waren, wie man sich erhofft hatte, ist das Engagement geblieben. Noch immer treffen sich einige an der damaligen Aktion Beteiligte einmal die Woche, um die junge Bienenweide am Pappelsee zu pflegen und den dortigen Bestand an insektenfreundlichen Blütenpflanzen weiter zu ergänzen. Mit Erfolg. „Wir wollen ein Meer aus Blumen sehen“ lautete damals der Song für die Laga-Bewerbung. Doch während ein großer Teil der Laga-Blütenpracht inzwischen wieder verschwunden ist, leuchtet einem auf dem ehemaligen Modellbootbecken in diesen Wochen – wenn auch etwas kleiner – genau dieses Meer aus Blüten noch immer entgegen. Wo das Auge hinschaut blühen Katzenminze, Mohn und Kornblumen, und wenn man näher kommt, ist man von zahlreichen betörenden Düften und dem Summen und Brummen der dort fleißig tätigen Bienen und Hummeln umgeben.