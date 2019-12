Landwirtschaft in Kamp-Lintfort : Blogger auf Expedition zum Biofleisch auf Haus Frohnenbruch

Landwirtschaft in Kamp-Lintfort

Influencer und Blogger trafen sich zum Workshop auf dem Biolandhof Frohnenbruch von Familie Bird in Hoerstgen an der Schloßallee 81. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Heinsberger Sternekoch Rainer Hensen und Blogger kochten auf dem Biolandhof Frohnenbruch mit Zutaten aus der ökologischen Landwirtschaft.

Sein Restaurant „St. Jacques“ erhielt 2002 einen Michelin-Stern. Doch am Samstag weilte Rainer Hensen nicht im Heinsberger Stadtteil Randerath. Der 58 Jahre alte Sternekoch und Biospitzenkoch stand trotzdem in einer Küche, um ein Menü zuzubereiten. In Hoerstgen kochte er auf dem Biolandhof Frohnenbruch von Klaus und Bärbel Bird mit 15 Bloggern, die über ihre Einträge im Internet für Biofleisch werben sollen.