Zeugen in Kamp-Lintfort gesucht Unbekannte beschmieren Blitzer mit Graffiti

Unbekannte Täter haben einen Blitzer ohne Personal (BoP) auf dem Reitweg in Kamp-Lintfort mit Graffiti beschmiert. Dies haben Polizeibeamte der Wache West in der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340.