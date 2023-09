Blitzeinschlag, Containerbrand und schiefer Strommast Feuerwehr Kamp-Lintfort im Dauerersatz

Am Abend war im Bereich der Anlieferung eines Einkaufszentrums an der Ringstraße der Inhalt eines Presscontainers zur Abfallentsorgung in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der erschwerten Zugänglichkeit zum Container mussten zunächst zwei Presscontainer mit einer Winde der Feuerwehr ins Freie gezogen werden. Nach ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung wurde der betroffene Container zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof überführt. Dort konnte der Container in einem sicheren Bereich geleert und der in Brand geratende Abfall abschließend abgelöscht werden.