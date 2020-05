Klima und Natur in Kamp-Lintfort : Bitte mehr Rücksicht: Der Wald hat Stress

Förster Christoph Koch befürchtet die nächste Dürre. Dem Wald fehlt die bodentiefe Feuchtigkeit. Die Waldbrandgefahr ist bereits sehr hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Leucht bei Kamp-Lintfort ist ein beliebtes Naherholungsziel. Christopher Koch, zuständiger Förster, erwartet mehr Rücksicht für den Patienten Wald. Dürre, Wind, Borkenkäfer und Wohlstandsmüll setzen ihm zu.

Von Sabine Hannemann

Wenn Förster Christopher Koch mit seinem Labrador Pino den Waldbestand im Forstbetriebsbezirk Leucht inspiziert, trifft er auf austreibende Bäume im saftigen Frühlingsgrün. Spaziergänger mit ihren Hunden und Freizeitsportler drehen ihre Runden. Von wegen Idylle. Der Wald hängt am Tropf. „Wir befürchten Dürre jetzt im dritten Jahr. Dem Wald fehlt die bodentiefe Feuchtigkeit. Der Februar war zwar nass. Aber der Niederschlag dringt nicht in den trockenen Boden, sondern läuft aufgrund der aktuellen Bodenbeschaffenheit durch“, erklärt der 34-Jährige vom Regionalforstamt Niederrhein. Sozusagen ein Tropfen auf den trockenen Waldboden und nicht mehr. Nicht von ungefähr gilt ein Rauchverbot von Anfang März bis Ende Oktober. Verboten sind offenes Feuer und das Grillen im Wald. Die Waldbrandgefahr ist bereits hoch.

Dass Waldflächen als Müllabladeplatz genutzt werden, ist bekannt. „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Privater Müll in Säcken wird abgeladen oder gewerblich 250 Autoreifen. Sogar eine Ladung mit 28 geklauten Fahrrädern haben wir gefunden“, berichtet Koch. Neben so genanntem Wohlstandsmüll wird der Staatsforst von Spezialisten wie Borkenkäfer, Großer und Kleiner Waldgärtner wie dem Blauen Kiefernprachtkäfer heimgesucht. „In der Leucht haben wir größere Kiefernbestände. Jede Baumart hatte schon immer ihren Schädling“, so Koch. Der Borkenkäfer hat für kahle Waldflächen mit Fichtenbestand in der Eifel, Sauerland und Harz gesorgt. „Einfach eine Katastrophe “, so der Förster.

INFO Die Folgen von Dürre und Borkenkäferbefall Die waldbesitzenden Kommunen in NRW gehen davon aus, dass bis Ende 2020 mehr als 12.000 Hektar Stadtwald durch Dürre und Borkenkäfer verloren gehen. Für die Jahre 2018 bis 2020 rechnen die Betriebe mit einer Schadholzmenge von 3,5 Millionen Kubikmetern. Zum Vergleich: Orkan Kyrill hinterließ 2007 im Kommunalwald 2,3 Miollionen Kubikmeter Sturmholz und rund 5000 Hektar Flächenwürfe.

Das Zusammenspiel aller Faktoren, geschädigter Bestand mit schwachem wie trockenem Boden und Schädlingsbefall, kratzt an der Widerstandsfähigkeit des Waldes. Klimaangepasste Mischwälder sollen die Nadelhölzer ablösen, so die Forderungen beim Waldumbau in Richtung Wald der Zukunft. Aufforstung auf freien Flächen könnte eine Option sein und ist in Kooperation mit der Feuerwehr und Wassermengen vor Ort bereits ein Projekt gewesen, „aber eben unter sehr großem Aufwand. Junge Triebe sind Leckerbissen für das Rehwild“, sagt Koch. Neben der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes verliert die Nutzfunktion, also der wirtschaftliche Aspekt, aktuell. „Geschlagenes Holz für die Holzwirtschaft liegt in Trocken- und Nassholzlagern in NRW“, so Koch. Permanente Beregnung im Nassholzlager soll Fraßschäden, beispielsweise des Borkenkäfers, möglichst vermeiden.

Momentan sind die Holzpreise im Keller. Mit Wald lässt sich derzeit wenig Ertrag erwirtschaften. „Wir sind aufgrund der aktuellen Situation bestrebt, so wenig wie möglich dem Wald zu entnehmen, zumal die Holzaufbereitung teuer ist und in keinem Verhältnis zum Erlös steht“, so der 34-Jährige. Der Wald hat durch den Klimawandel richtig Stress, nicht nur in den letzten beiden Jahren. Nach Stürmen wie Friederike 2018 gibt es zu viel Holz. „Wir räumen der Natur hinterher. Der Holzmarkt ist überschwemmt, die Nachfrage sinkt. Von Borkenkäfer geschädigtem Holz werden Pellets gemacht. China ist starker Abnehmer von Holz, das als Bau- und Konstruktionsholz verwendet wird“, so der Förster. Welche Bedeutung der Wald als Erholungsort hat, macht sich in Corona-Zeiten bemerkbar. „Wir erleben die Spaziergänger, die sich an das im Naturschutzgesetz geltende Wegegebot halten. Andere kennen nichts, nehmen sich alles raus und werden aggressiv, wenn sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Einfach frustrierend“, so Koch, der mehr Rücksichtnahme fordert.