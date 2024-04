Gastronomie in Kamp-Lintfort Bistro 26 schreibt Erfolgsgeschichte

Kamp-Lintfort · Seit einem Jahr betreiben die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein mit einem Team das Bistro 26 in der Kamp-Lintforter Mediathek. So gelang das neue Geschäftsfeld in gleich mehrfacher Hinsicht.

02.04.2024 , 17:15 Uhr

Leiterin Saskia Pohl (Mitte) mit (von links) Silke Holz, Benjamin Hohlstein, John Meldrum und Daya Willicks vom Team des Bistro 26 vor der Mediathek. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Sabine Hannemann