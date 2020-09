Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Bischof Genn besucht die Gartenschau

Kamp-Lintfort Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling erläuterte die Geschichte des ehemaligen Zechengeländes. Am Ende des zweistündigen Rundgangs zogen die Gäste ein positives Fazit.

Landscheidt und Sperling erläuterten zunächst die Geschichte des ehemaligen Zechengeländes, die eng mit der Geschichte der Stadt verknüpft ist. Dabei stellten sie dar, wie das Gelände künftig gestaltet werden soll. Die Landesgartenschau soll zum weiteren Strukturwandel beitragen, „sie ist eine wichtige Stadtentwicklungsmaßnahme“, erklärte Landscheidt. Weihbischof Lohmann erinnerte an seine Heimatstadt Hamm, wo 1984 die Landesgartenschau ausgetragen wurde. „Davon profitiert die Region noch heute“, betonte Lohmann. Aufgrund der Corona-Pandemie war es lange Zeit unklar, ob die Landesgartenschau in KampLintfort überhaupt würde öffnen können. Entsprechend erleichtert zeigte sich nun Landscheidt: „Wir sind mehr als stolz und froh darüber, dass unsere Landesgartenschau unter Corona-Bedingungen so gut funktioniert.“ Während des Rundgangs erläuterte Geschäftsführer Sperling, welche Planung hinter den jeweiligen Anlagen steckt und wie es nach der Gartenschau, die bis zum Ende der Herbstferien verlängert wurde, weitergehen kann. So etwa am Glaubensgarten, der von verschiedenen Kirchen und Moscheevereinen betreut wird und zum interreligiösen Dialog beiträgt. „Das ist eine Gruppe, die sehr intensiv miteinander spricht, das kann auch über die Landesgartenschau hinaus bestehen bleiben“, so Sperling.