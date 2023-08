Tag der offenen Tür in Kamp-Lintfort Biolandhof feiert ein großes Fest auf Frohnenbruch

Der Biolandhof Frohnenbruch feiert am Sonntag, 3. September, von 10 bis 18 Uhr ein großes Hoffest an der Schloßallee 81 in Hoerstgen. Fünf Jahre nach dem letzten Hoffest gibt es viel zu feiern: Die ältesten noch stehenden Gebäude des denkmalgeschützten ehemaligen Rittergutes wurden vor 400 Jahren erbaut, seit gut 20 Jahren wird der Hof ökologisch bewirtschaftet und gehört zum Anbauverband Bioland, und seit 15 Jahren wird das eigene Bio-Fleisch in einem Hofladen vermarktet. Im Frühjahr 2023 wurde der neue und deutlich größere Hofladen im alten, umgebauten Kuhstall samt Café am Weiher eröffnet. Auch die neue, gläserne Metzgerei ist seit Anfang 2023 in Betrieb. Mit den Geschwistern Eva und Paul Bird ist nun auch die junge Generation voll im Betrieb tätig.