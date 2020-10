Ausbildung in Kamp-Lintfort : Akademie bildet junge Menschen zu Pflegefachkräften aus

54 junge Menschen haben an der Katholischen Bildungsakademie am 1. September ihre Ausbildung begonnen. Foto: SBK

Kamp-Lintfort Aufgrund der Neuregelung der Pflegeausbildung ist ein neues Berufsbild entstanden, der sogenannte „Pflegefachmann“ beziehungsweise die „Pflege­fachfrau“.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr startete ein neuer Ausbildungsgang an der katholischen Bildungsakademie Niederrhein, einer Schule für Pflegeberufe, die gemeinsam von den Krankenhäusern St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, St.-Josef-Krankenhaus Moers, St.-Clemens-Hospital Geldern und dem St.-Josef-Hospital Xanten betrieben wird. Aufgrund der Neuregelung der Pflegeausbildung ist ein neues Berufsbild entstanden, der sogenannte „Pflegefachmann“ beziehungsweise die „Pflege­fachfrau“.

Diese Ausbildung ist generalistisch ausgerichtet. Es bedeutet, dass die bisherigen Berufsbilder Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nun in einem neuen, gemeinsamen Berufsbild zusammengefasst werden. In dieser Ausbildung, die an der katholischen Bildungsakademie für 54 junge Menschen in zwei Klassen zum 1. September gestartet ist, fließen fachliche Schwerpunkte aus allen drei bisherigen Pflegebereichen zusammen. Mit dem neuen Abschluss als „Pflegefachfrau“ beziehungsweise „Pflegefachmann“ können die Schüler und Schülerinnen dann in allen drei Bereichen tätig werden.