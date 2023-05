Ausstellungseröffnung in Kamp-Lintfort Bildhauer erschafft filigrane Kunst mit der Kettensäge

Vor gut sechs Jahren stellte Bildhauer Frank Leske zum ersten Mal seine Arbeiten in Kamp-Lintfort aus, damals in der Galerie Schürmann. „Meine Skulpturen sind heute viel leichter und lichter“, sagt der Künstler aus Bad Kreuznach am Donnerstag in der westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp. Von dieser Entwicklung können sich Kunstfreunde ab Sonntag, 14. Mai, selbst ein Bild machen. Bis zum 16. Juli zeigt Frank Leske seine neuen Holzskulpturen: Insgesamt 30 in der Orangerie und fünf große im barocken Terrassengarten.„Turm“, „Band“ und „Himmelsleiter“ – bis zu 5,80 Meter hoch und 400 Kilo schwer – fügen sich dort harmonisch ins grüne Ambiente ein und irritieren doch den Blick. Unter dem Titel „Gridwood“ öffnen Stadt Kamp-Lintfort und Galerie Schürmann mit den Werken von Frank Leske die diesjährige sommerliche Ausstellungssaison in der westlichen Orangerie. Seit Sommer 2021 kuratiert Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann, die städtischen Kunstausstellungen in der Westlichen Orangerie des Terrassengartens am Kloster Kamp.