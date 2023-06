Beratung in Kamp-Lintfort Bilderbuchausstellung befasst sich mit dem Thema „Vielfalt“

Die Bilderbücher stammen aus der Vielfaltsbibliothek des Vereins „Persönlichkeit mit Perspektive“, die von Antonius Peeters aufgebaut wurde. Sie enthält nicht nur Bilderbücher für Kinder in deutscher Sprache, sondern auch in anderen Sprachen, zum Beispiel Englisch, Italienisch oder Japanisch. Ihr Name lautet „Chrildren`s Library of Diversity“.Ein Teil der 1100 Bücher ist in einer Präsensbibliothek in Krefeld zu sehen. Mit einem anderen Teil der Bücher ist Antonius Peeters unterwegs, um unter anderem Kindertageeinrichtung und Grundschulen zu zeigen, oder, wie am Dienstag, bei Ausstellungen.