Naturschutz in Kamp-Lintfort : Besucher im Insektenhotel „Brandhoff“

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter Sebastian Brandhoff und sein Sohn Johan haben ein selbst gebautes Bienen- und Insektenhotel. In einem seperaten Anbau für die Honigbienen erntet Brandhoff sogar seinem eigenen Honig.

„Auf dem Bauernhof meines Bruders entdeckte ich im Sommer eine alte Baumscheibe. Ich bohrte fünf Löcher hinein und stellte sie vor dem Scheunentor in die Sonne. Nach wenigen Minuten war die Holzscheibe komplett mit Insektenarten besetzt. So fing ich an weitere Holzstücke zu sammeln und zu bearbeiteten. Daraus entstand das Bienenhotel“, sagt Brandhoff.

Nebenkosten fallen dabei nicht an: „Das einzige was man benötigt ist trockenes Holz und ein Bohrer. Die Insekten kommen von alleine“, verspricht er. Nicht nur Bienen finden ein Zuhause im Hotel, sondern auch viele weitere Tiere; auch ein Igel nistet sich in einer Lücke am Boden ein. „Man muss zwischen Honigbienen und Wildbienen unterscheiden. Durch die Imker wird die Honigbiene vor dem Aussterben geschützt. Die Wildbienen haben es schwerer“, sagt Brandhoff.