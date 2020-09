Kostenpflichtiger Inhalt: Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Besucher geben der Laga eine Zwei

Öffentliche Grünflächen wie der Zechenpark haben sich in Pandemie-Zeiten als wertvolle Naherholungsbereiche erwiesen. Foto: Arno Ingenlath

Kamp-Lintfort Von Juni bis September konnten alle Gartenschaubesucher ab 18 Jahren an einer Umfrage über die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort teilnehmen. Das erste Ergebnis zeige, dass die Laga gut angenommen werde, so die Laga-GmbH.