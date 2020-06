Bergbau-Geschichte in Kamp-Lintfort : Besucher entdecken die Welt unter Tage

KAMP-LINTFORT Die Führungen durch den Lehrstollen sind gestartet. Premiere war am Pfingstsamstag. Die Beschilderung zum Lehrstollen kann noch verbessert werden. Er liegt am Schirrhof, abseits der Laufwege auf der Landesgartenschau.

Eva Murrenhoff war aus Oberbayern an den Niederrhein gereist, um ihren Bruder in Moers und die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu besuchen. Am Samstagmorgen gehörte die Holzkirchenerin zu den ersten, die durch den Lehrstollen geführt wurde, der im März zu Beginn der Coronazeit gesperrt worden war.