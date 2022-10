Bildung in Kamp-Lintfort : Schüler tauchen in Lebenswelten ein

Kamp-Lintfort Die Europaschule verstärkt mit einem weiteren Baustein den Bereich der Berufswahlorientierung für die Schüler. In dem Sozialprojekt, das unter anderem die Einsamkeit im Alter thematisiert, verabreden sich zwölf Neuntklässler mit den Bewohnern des Seniorenzentrums an der Geisbruchstraße. Wie Jung und Alt voneinander profitieren können.

Die ersten Kontakte sind geknüpft und Handynummern ausgetauscht: Zwölf Neuntklässler der Europaschule erleben zurzeit besondere Einblicke in das Berufsleben. Die Schüler treffen sich im Rahmen eines Sozialprojektes mit den Bewohnern des Seniorenzentrums an der Geisbruchstaße, um nicht nur Einblicke in die Lebenswelt der älteren Generation zu bekommen, sondern auch den Umgang mit ihr zu erfahren. „Es haben Schüler und Senioren zueinander gefunden und kleine Hilfeleistungen miteinander verabredet. Mal etwas einkaufen oder ein gemeinsamer Spaziergang“, berichtet Lehrer Damian Brendicke, der das Projekt im Kollegium angestoßen hatte.

Das Sozialprojekt gegen „Einsamkeit im Alter“ ist ein weiterer Baustein in der Berufswahlorientierung an der Sekundarschule an der Sudermannstraße. „Wir möchten so die Kontakte unserer Schüler in die Berufswelt verstärken. Die Kinder kennen die Schule, haben aber oft so gut wie keine Vorstellung vom Berufsleben. Wir versuchen, sie auf unterschiedlichen Ebenen mit Berufen in Kontakt zu bringen“, erläutert Schulleiter Bernd Benninghoff das Konzept. Dazu gehört an der Europaschule neben Berufsberatung, Praktikumsbörsen und Betriebspraktika nun auch das Sozialprojekt, bei dem die Schule mit Caritas und Kirchengemeinde kooperiert.