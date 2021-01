Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Bernhard Krebs bleibt Behindertenbeauftragter

Kamp-Lintfort Der 59-jährige Kamp-Lintfort bietet im Rathaus wöchentliche Sprechstunden für Betroffene und deren Angehörigen an. Im Dezember wurde Krebs vom Haupt- und Finanzausschuss einstimmig für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren wiedergewählt.

Auf seinen Vorschlag wurden die Aufzüge im Rathaus mit Spiegeln versehen, um Menschen im Rollstuhl einen leichteren Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Im Ratssaal wurde ein Rollstuhl-Lifter eingebaut, damit auch Menschen mit einer Körperbehinderung an Ratssitzungen teilnehmen können. Seit 2019 ist Bernhard Krebs auch Mitglied im Gestaltungsbeirat und klopft dort Neubauprojekte auf ihre Barrierefreiheit ab. „Es ist wichtig, die Belange behinderter Menschen schon in der Planungsphase zu berücksichtigen. Wenn man selbst nicht von einer Behinderung betroffen ist, kann man sich oftmals nicht in die Situation der Betroffenen und deren Herausforderungen im Alltag hineindenken“, so Krebs. Oftmals würden kleine Maßnahmen einen großen Unterschied machen.