Besuch vom Landtagsabgeordneten : Berger setzte früh auf die Digitalisierung

KAMP-LINTFORT Das Unternehmen gehört zu den mittelständischen Betrieben, die „digital und innovativ“ arbeiten. Das honorierte das Land NRW mit der Förderung aus einem neuen Programm.

Am Montag startet ein großer Transport von Kamp-Lintfort nach Frankfurt. Zehn Grenzkontrollschalter für die Bundespolizei rollen dann von der Berger GmbH & Co. KG zum Flughafen der Mainmetropole. „Seit 2007 liefern wir Grenzkontrollschalter für die Bundesspolizei“, erzählt Geschäftsführer Thomas Berger. „Bislang haben wir 80 gebaut und installiert, zum Beispiel in Frankfurt am Main, Bremen, Köln-Bonn, Düsseldorf und Dortmund. Mit den zehn neuen sind es 90. Weitere zehn sind für den Münchener Flughafen in Auftrag.“ Das mittelständische Unternehmen hatte eine europaweite Ausschreibung gewonnen. „Je komplizierter es wird, je mehr Gewerke miteinander zu verbinden sind, desto größer ist unsere Chance, einen Auftrag zu erhalten“, berichtet Paul Berger als Mitglied der Geschäftsführung, im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten René Schneider. „Licht und Elektrik, Glas und Stahl, Belüftung und Beschriftung haben wir im Schalter kombiniert. Wir übernehmen in der nächsten Woche auch die Endmontage.“