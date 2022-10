Soziales in Kamp-Lintfort : Beim Bummel das Quartier entdecken

Mit Renate Dormann geht es jeden dritten Mittwoch im Monat auf einen „Bummel ins Quartier“. Es handelt sich um ein Angebot des Quartierbüros „Rossenray/Mitte“ und soll die Kamp-Lintforter miteinander ins Gespräch bringen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Spaziergang führte dieses Mal rund um Dieprahm. Das Angebot des Quartierbüros Rossenray/Mitte kommt gut an. Warum der gemeinsame Spaziergang Menschen in Bewegung bringt und den grauen Zellen guttut.

Von Sabine Hannemann

Angefangen hat alles mit der Schneeglöckchenwanderung zum ehemaligen Kommunalfriedhof in Kamp-Lintfort. Der erste Bummel durchs Quartier, so der offizielle Titel, stieß direkt auf Interesse. Das Angebot des Quartiersbüros Mitte/Rossenray vom Caritasverband Moers-Xanten, das gemeinsam mit der Stadt Kamp-Lintfort und der katholischen Kirchengemeinde St. Josef betrieben wird, wiederholt sich seither regelmäßig und begeistert. Das zeigte der jüngste Spaziergang rund um Dieprahm. Meist zehn Teilnehmende machen sich gemeinsam mit Renate Dormann auf den Weg. Auch diesmal hatte sie zu den verschiedenen Punkten Informatives und Interessantes zu berichten, so zum Schloss Dieprahm, dem Startpunkt.

Der Rittersitz wurde erstmals 1369 urkundlich erwähnt und steht seit 1982 als Haus Dieprahm unter Denkmalschutz. Auch soll dort Napoleon Bonaparte auf seiner Flucht nach Paris Station gemacht haben, nachdem er sich in Russland von seiner Armee getrennt hatte. Mit einem offenen Schlitten sei er 1812 im Schlosshof vorgefahren. Das Turmzimmer im Erdgeschoss habe er als Nachtquartier bezogen. Daher stamme der Name Napleonsturm, so berichten lokale Quellen. „Belegt ist das nicht“, merkt Renate Dormann kritisch an, die dann über Schloss Dieprahm, Bauphasen und seine heutige Schönheit genügend zu erzählen hat. Der Spaziergang führt anschließend entlang des Schlosses in ein kleines Waldstück direkt in das Gewerbegebiet Dieprahm, vorbei an den Betriebsgebäuden zu den Seen.

Info Immer am dritten Mittwoch im Monat Treffen Der „Bummel durchs Quartier“ mit abschließendem Kaffeetrinken, 15 bis 17 Uhr, findet immer am dritten Mittwoch im Monat für alle statt, die gerne in Gesellschaft in Bewegung kommen möchten. Die Novembertour ist bereits in Planung.



Anmeldung Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung gebeten beim Quartiersbüro Mitte/Rossenray, Tel.: 0157 80 659 865 oder per E-Mail: quartier-miro@caritas-moers-xanten.de

Schwanenpaare mit Nachwuchs und eine muntere Entenfamilie entdeckt die Gruppe. Von den Seen aus ist der Blick frei bis zum Eyller Berg. „Es gibt viel zu entdecken. Zum Beispiel an dieser Strecke den ältesten Mammutbaum. Das Schöne ist für mich, dass jeder etwas Wissenswertes beiträgt. Am Ende ergänzt sich viel. Man erfährt immer etwas Neues“, freut sie sich. Ganz unterschiedliche Ziele hat die Ehrenamtlerin für die monatlichen Spaziergänge ausgewählt. „Ich kenne durch das Walken mit meiner Tochter einfach viele Ecken“, erzählt sie.

Für Sarah Lillot, Quartiersbüro Mitte/Rossenray, sind diese kleinen Touren immer spannend. „Man erfährt, wo welches Haus früher gestanden hat, wie sich eine Straße verändert hat. Man entdeckt zusammen Natur, die man an der Stelle nicht erwartet hätte. Ganz nach dem Motto ‚Hallo Heimat‘ lernt jeder dazu“, so ihre Beobachtungen. Spaziergänge führten bereits über den Wandelweg, das Zechengelände oder an die Bismarck- und Memelstraße. „Dass wir in Kamp-Lintfort früher Feuchtgebiete hatten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, so Renate Dormann. Beeindruckend ist für sie der Blick vom Zechenturm auf das Stadtgebiet.

„Wir sind umgeben von Grün. Die Häuser sind im Sommer kaum zu sehen.“ Die Bewegung an frischer Luft und in warmer Herbstsonne hat eine soziale Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. „Diese Treffen stärken den Zusammenhalt. Man tauscht sich aus, vernetzt sich, schreibt sich über Whatsapp und verabredet sich. Das ist unser Ziel, dass die Menschen untereinander und direkt vor ihrer Tür in Kontakt kommen“, sagt Sarah Lillot Dass Renate Dormann diese Touren mit ihrem Wissen bereichert, „hat sich so ergeben. Als das Quartiersbüro diese Touren anbot, war die Resonanz von Anfang an gut. Aber keiner der Caritasmitarbeiter kannte sich mit der Stadtgeschichte aus oder wusste von den Dönekes, die es über Plätze und Häuser gibt.“