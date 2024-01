Unfall am Motorradtreff in Kamp-Lintfort Beifahrer stürzt vom Krad – Fahrer flüchtet

Am Sonntag ist es auf der Asdonkstraße in kamp-Lintfort zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann aus Hünxe Kamp-Lintfort schwer verletzt wurde. Der 22 Jahre alte Hünxer hatte gegen 17.40 Uhr an dem als Motorradtreff bekannten Ort einen unbekannten Motorradfahrer angesprochen und diesen gebeten, bei ihm als Sozius mitfahren zu dürfen. Der Motorradfahrer willigte ein, fuhr dann mit dem 22-Jährigen los, gab Gas und schaltete so ruckartig, dass der Beifahrer vom Motorrad fiel und sich dabei schwer verletzte. Wie die Polizei weiter berichtete, fuhr der unbekannte Motorradfahrer in Richtung Grafschafter Straße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.