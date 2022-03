Wohnen in Kamp-Lintfort : Bauherr plant Wohnhäuser am Tor Ost

Kamp-Lintfort Bauher Philipp Janssen plant auf dem Eckgrundstück an der östlichen Moerser Straße/ Nimmendohrstraße den Bau von 60 Mietwohnungen. Auf dem Grundstück befand sich bis 2010 eine Tankstelle. Die Stadt hat den Bebauungsplan auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Am Tor Ost wird gebaut. Im Fokus der Planung stehen drei Wohnhäuser mit mehr als 60 Mietwohnungen verschiedener Größen. Vielen Kamp-Lintfortern ist das Eckgrundstück an der östlichen Moerser Straße/ Nimmendohrstraße noch als Tankstelle ein Begriff. In den 1950er Jahren erbaut, wurde sie dort bis in das Jahr 2010 mit einer Gaststätte, zuletzt als Diskothek betrieben. Bürgermeister Christoph Landscheidt zeigt sich hocherfreut, dass die Fläche, die seit über einem Jahrzehnt brachlag, nun wieder aktiviert wird: „Die Nachfrage nach Wohnungen ist nach wie vor ungebremst. Umso mehr freut es mich, dass sich mit Philipp Janssen nun ein Bauherr gefunden hat, mit dem wir bereits ein anderes Wohnungsbauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft umgesetzt haben – die Klimaschutzsiedlung, die in den letzten Zügen der Fertigstellung ist.“ Für das neue Vorhaben an der Nimmendohrstraße/Moerser Straße sind drei Gebäude mit zwei bis vier Geschossen geplant. Das Gebäude entlang der Moerser Straße erhält in einem Teilbereich ein fünfgeschossiges Kopfgebäude. Planungsamtleiterin Monika Fraling erklärt: „Das Vorhaben wurde durch den Gestaltungsbeirat begleitet, um städtebaulich und gestalterisch eine gute Lösung für den Standort zu erreichen. Durch die Anordnung der Gebäude entstehen im inneren Wohnbereich Grün- und Kinderspielflächen.“ Bauherr Janssen freut sich auf die neue Aufgabe und möchte auch an diesem Standort Gebäude mit hochwertigen Wohnungen und Klinkerfassaden errichten: „Wir werden vornehmlich auf lokale Handwerker zugreifen. Das hat bei den angrenzenden Gebäuden der Klimaschutzsiedlung bereits gut geklappt.“ Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie das städtebauliche Konzept sind auf der Homepage www.kamp-lintfort.de/toeb abrufbar. Zudem sind die Planunterlagen bis zum 11. April im Planungsamt im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einsehbar. Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter 02842 912-328 einen Termin, wenn Sie die Unterlagen im Planungsamt einsehen möchten.