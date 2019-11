Advent in Kamp-Lintfort : Barbaramarkt lässt Altsiedlung leuchten

Stephanie Dormann, Hans-Peter Niedzwiedz, Susanne Hausmann und Manuela Kempkes stellten das Programm vor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mit dem Adventsmarkt in der Altsiedlung startet der Reigen der vorweihnachtlichen Märkte in Kamp-Lintfort. In 27 Hütten bieten Hobbykünstler und Vereine ihre Waren an. Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern.

Von Anja Katzke

Fast 5000 Besucher lockte der Barbaramarkt 2018 in die Altsiedlung. „Damit stoßen wir ein Stück weit an unsere Grenzen“, betont Hans-Peter Niedzwiedz, Mitglied im Organisationsteam. Gleichzeitig macht es ihn stolz, dass der erste der drei Kamp-Lintforter Adventsmärkte den Besuchern so gut gefällt. „Er hat sich etabliert.“

Das liegt sicherlich an den vielen Lichtern, die den Kirchplatz an der Kita St. Marien in der Dunkelheit so schön erleuchten. Aber auch am Programm, das mehr als 200 ehrenamtliche Helfer Jahr für Jahr gerne mit der katholischen Kirchengemeinde St. Josef als Veranstalterin gestalten. Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, findet der 24. Markt statt. Das Motto lautet „Wir lassen es leuchten“. „Wir pflegen die Tradition“, betont Niedzwiedz und freut sich, dass die Verbundenheit mit den Bergleuten und der Bergbaugeschichte wieder einen großen Stellenwert einnehmen wird. Die Heilige Barbara ist die Schutzheilige aller Bergleute.

Info Zu diesen Zeiten ist der Markt geöffnet Barbaramarkt Der Adventsmark findet vom 29. November bis zum 1. Dezember an der Marienkirche in der Altsiedlung statt.

Öffnungszeiten Freitag, 29. November, 18 Uhr, Samstag, 30. November, 14 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 12 Uhr.

Der Barbaramarkt spricht besonders Familien mit Kindern an. Für sie gibt es ein buntes Programm: Eine Kindereisenbahn fährt durchs „Laga-Land“. In der Kita können sie Lebkuchenhäuser basteln. Am Sonntag, 1. Dezember, erwartet sie Kinderliedersänger Jörg Sollbach um 15 Uhr im Diesterweg-Forum zum Mitsing-Konzert. Der Eintritt kostet vier Euro. Die Pfadfinder laden ein, im Jurtenzelt Stockbrot über dem Lagerfeuer zu rösten.

Außerdem macht das Sternsinger-Mobil des Kindermissionswerks am ersten Adventswochenende in der Altsiedlung Station und informiert über seine weltweit 3000 Hilfsprojekte für Kinder. „Wir möchten so gerne viele Mädchen und Jungen motivieren, sich an der Aktion zu beteiligen“, sagt Stephanie Dormann, Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde St. Josef. In Kamp-Lintfort beteiligen sich jedes Jahr bis zu 130 Kinder an der Sternsingeraktion.

Der Hüttenzauber auf Kirchplatz und Kattenstraße startet am Freitag, 29. November, um 18 Uhr. In 27 weihnachtlich gestalteten Holzhütten bieten Hobbykünstler, Vereine und Institutionen Weihnachtliches an, auch in der Kita sind einige Nischen mit Ständen belegt. Dieses Jahr neu dabei: eine Kalligraphie-Künstlerin. Auch der Verein „Garten Eden“ wird sein Projekt für die Landesgartenschau 2020 vorstellen.

Barbaramarkt in Kamp-Lintfort. Foto: Anja Katzke