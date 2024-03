Für den guten Zweck Bäckerei Büsch spendet für Mutwald

Begleitet wurde der Vorstandsvorsitzende der Herman van Veen-Stiftung Deutschland von Christian Ehrhoff, der sich als Botschafter der Stiftung engagiert. Der 41 Jahre alte Moerser ist Eishockeyspieler. Er war von 2003 bis 2016 in der National Hockey League in Nordamerika aktiv, die als beste Eishockeyliga der Welt gilt. Dort spielte er zunächst sechs Jahre für die San Jose Sharks in Kalifornien, später auch für andere Vereine, wie die Pittsburgh Penguins in Pennsylvanien. Er holte Silber mit der Deutschen Eishockeymannschaft bei den Olympischen Spielen 2018, die in der Region Pyeongchang in Südkorea ausgetragen wurden. Als die Spiele am 25. Februar 2018 mit einer Feier abschlossen, trug er die Fahne der deutschen Olympiateilnehmer. „Der Mutwald macht den Kindern und Eltern Mut“, sagt der Eishockeyspieler, der zurzeit für die Krefelder Pinguine aufläuft. „Er ist ein Ort, zu dem sie zu ihrem Baum zurückkehren.“