Mit Handicap in Kamp-Lintfort : Bäcker Berns testet Treppen-Rollstuhl

Die Fahrt treppauf und treppab wird schnell zur Routine, stellte Johann Berns fest – auch wenn Außenstehende anfangs ein wenig den Atem anhalten. Meike Neubauer gab Hilfestellung. Foto: Rüdiger Bechhaus Foto: Rüdiger Bechhaus

Kamp-Lintfort Scewo ist ein Start-up-Unternehmen, das einen treppensteigenden Elektro-Rollstuhl herstellt. Der Auftritt in der Fernsehshow „Höhle der Löwen“ brachte Parkinson-Patienten Detlev Friedriszik auf die Idee, das Hilfsmittel mit dem Sanitätshaus Hodey zu testen.

Für Johann Berns, Inhaber der Landbäckerei, sind Treppen große Hindernisse. Deshalb ist der Rollstuhlfahrer an allen Neuheiten und Erleichterungen für Menschen mit Handicaps interessiert. Auf „Herz und Nieren“ prüfte er jetzt einen Rollstuhl, der bereits schon jetzt als der „Tesla“ unter den Hilfsmitteln bezeichnet wird. Das Treppenhaus im Sanitätshaus Hodey in Kamp-Lintfort erwies sich als imposante Bühne für den treppensteigenden Elektro-Rollstuhl. Treppauf und treppab testete Johann Berns das Gefährt, das von Bernhard Winter, Thomas Gemperle und Pascal Buholzer in Winterthur entwickelt wurde. Nach Kamp-Lintfort holte den „Scewo Bro“, so der offizielle Name, Detlev Friedriszik. Er ist Betroffener, Mitglied der Moerser Parkinson-Gruppe sowie Motor von „freemade, Hilfe zur Selbsthilfe“.

Für Menschen mit Parkinson, eine noch unheilbare neurodegenerative Hirnerkrankung, und anderen Behinderungen oder Erkrankungen „kann ein Rollstuhl für größere Eigenständigkeit sorgen, wenn durch Gangunsicherheit der Bewegungsapparat immer weiter eingeschränkt ist“, so Friedriszik. Schon Bordsteinkanten können zur Falle werden. Marianne und Detlev Friedriszik ist die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen ein besonderes Anliegen. Nachdem das Schweizer Start-up-Unternehmen im Fernsehen bei der Show „Höhle der Löwen“ seinen Auftritt hatte, nahm er Kontakt auf und lud das Scewo-Team ein und organisierte den Test. Maike Neubauer (29) und Oliver Busler (30) zeigten, worauf es beim treppensteigenden Elektro-Rollstuhl ankommt. Einsetzbar ist er bei geraden und geschwungenen Treppen. Bei Treppen mit Absatz muss eine 1,20 Meter große Wendefläche gegeben sein, um den ‚Bro‘ auf die nächste Treppenstrecke zu führen. Die Bedienung ist einfach. Die Fahrt treppauf und treppab wird schnell zur Routine, auch wenn Außenstehende anfangs ein wenig den Atem anhalten. Der hydraulisch gelagerte Sitz bleibt immer in der waagerechten Position. „Voraussetzung ist die kognitive Fähigkeit, den Rollstuhl mit dem Joystick bedienen zu können“, sagt Maike Neubauer. Kostenpunkt 36.000 Euro. Für Detlev Friedriszik bedeutet der treppensteigende, selbstbalancierende Elektrorollstuhl nach modernster Technologie eine Verbesserung der Lebensqualität für Menschen mit Handicap. Die Kapitalgeber der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ investierten jedoch nicht. Für das junge Start-up-Unternehmen sorgte schon der Auftritt für jede Menge Furore. Entstanden ist die Idee 2014, als Student Bernhard Winter ein Thema für seine Masterarbeit in Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule suchte.

Info Rollstuhl mit Rad- und Raupenantrieb Die Firma Bro wurde in der Schweiz von einem dreiköpfigen Team 2014 entwickelt und erreichte drei Jahre später Marktreife. Das Unternehmen Scewo hat heute 40 Mitarbeitende.



Der Antrieb Der Rollstuhl verfügt über einen Rad- und Raupenantrieb, wiegt inklusive Akku 162 Kilo, und ist knapp 69 cm breit. Das Nutzergewicht liegt bei 40 bis 120 Kilo. Die Sitzhöhe kann auf bis zu 87 cm angehoben werden. www.scewo.com