Unfall in Kamp-Lintfort Auto prallt gegen Baum - 81-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kamperbrück und Hoerstgen hat eine 81-jährige Frau am Donnerstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Die 81-jährige Frau aus Geldern war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto auf der Hoerstgener Straße, aus Richtung Kloster-Kamp kommend in Richtung Hoerstgen unterwegs. Zwischen Kamperbrück und Hoerstgen kam sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum und schleuderte danach in den Straßengraben.