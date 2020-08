Einzelhandel in Kamp-Lintfort : „Ausfall ist für Handel eine Katastrophe“

Die Geschäfte in der Kamp-Lintforter Innenstadt blieben am Sonntag geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat das im Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht durchgesetzt. Foto: Norbert Prümen

MOERS/KAMP-LINTFORT/NEUKIRCHEN-VLUYN Am Sonntag fiel der verkaufsoffener Sonntag in Kamp-Lintfort aus, weil er vom Oberverwaltungsgericht Münster kurzfristig verboten wurde. Das stellt die Planungen für weitere verkaufsoffen Sonntage in Frage.

Annegret Hüls ist sauer. „Der Ausfall ist für uns Einzelhändler eine Katastrophe“, sagt die Inhaberin des Juweliergeschäfts Hüls in Kamp-Lintfort. Sie kann das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster nicht nachvollziehen, den verkaufsoffenen Sonntag in der Laga-2020-Stadt zu verbieten. „Der Einzelhandel ist für jeden Cent dankbar“, sagt das Vorstandsmitglied der Kamp-Lintforter Werbegemeinschaft. „Die Coronazeit ist schwer genug.“

Der verkaufsoffene Sonntag in Kamp-Lintfort hätte zu den ersten verkaufsoffenen Sonntagen in der Coronazeit in Nordrhein-Westfalen gehört, wenn dieser nicht vom Oberverwaltungsgericht Münster verboten worden wäre. Am Freitag hat das Gericht sein Urteil im Eilverfahren verkündet, nach dem die Gewerkschaft Verdi gegen die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags durch die Stadt Kamp-Lintfort geklagt hatte (RP berichtete). „Jetzt müssen wir die schriftliche Urteilsverkündung abwarten“, sagt Björn Kathage. „Dann kann die Werbegemeinschaft die nächsten verkaufsoffenen Sonntage so planen, dass sie stattfinden können. Für den Einzelhandel sind sie wichtig.“

Info Geplante verkaufsoffene Sonntage ▶Kamp-Lintfort: 13. September, 4. Oktober und 6. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr. ▶Moers: 4. Oktober und 13. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Es bleibt aber die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts Münster abzuwarten, ob die verkaufsoffenen Sonntage möglich sind.

Er ist Mitglied der Werbegemeinschaft und Inhaber des Geschäfts Brillen Kaiser Kathage. Die Werbegemeinschaft plant in diesem Jahr noch drei weitere verkaufsoffene Sonntage, wenn das nach dem Gerichtsurteil möglich ist: am 13. September, am 4. Oktober und am 6. Dezember. Der Blick geht nach Vreden. In dieser Stadt im Kreis Borken im westlichen Münsterland sollte der Sonntag auch verkaufsoffen sein, neben Kamp-Lintfort als einziger Stadt in Nordrhein-Westfalen. Er sollte unter dem Motto „Vreden ist bunt“ stehen. Während des Tages sollte es – Stand Samstagnachmittag – einen Kofferraumverkauf geben und die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster stellt die Planungen für verkaufsoffene Sonntage in der Grafschaft in Frage. In Moers soll es nach Wünschen des Einzelhandels in diesem Jahr noch zwei verkaufsoffene Sonntage geben – am 4. Oktober und am 13. Dezember, den 3. Advent.

„Wir müssen dem Einzelhandel ein Stück weit die Chance geben, aufzuholen“, sagt Moers-Marketing-Geschäftsführer Michael Birr. „Viele Einzelhändler mussten im Frühjahr über Wochen den Lock-Down verkraften und hatten keine Umsätze. Jetzt ist wieder geöffnet, doch die Kunden sind noch immer zurückhaltend. Das hängt unter anderem auch mit der Maskenpflicht oder dem Thema Kurzarbeit zusammen.“ Als das Land NRW am 9. Juli einen Runderlass verschickte, laut dem vier verkaufsoffene Sonntage „ohne Sachgrund“ erlaubt sind, wurde die Moers-Marketing ebenfalls aktiv. „Wir haben im Juli Gespräche mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers-Innenstadt geführt sowie mit Einzelhändlern“, erzählt Birr.

„Die Lage ist mit dem Erlass eine ganz neue. Bislang waren verkaufsoffenen Sonntag nur erlaubt, wenn es auch eine Großveranstaltung gab, zum Beispiel ein Stadtfest. Jetzt sind sie auch ohne möglich, da Großveranstaltung ja aktuell verboten sind. Am Donnerstag haben wir einen Eilantrag an die Stadt Moers gestellt, bitte den 4. Oktober und den 13. Dezember als verkaufsoffen zu genehmigen“, erläutert Birr. „Das ist kurzfristig. Aber in der Coronazeit geht es leider oft nur knapp getaktet. Die Einzelhändler brauchen einen zeitlichen Vorlauf.“