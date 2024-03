Anregung im Haupt- und Finanzausschuss Auf dem Abteiplatz fehlen Fahrrad-Parkplätze

Kloster Kamp ist das touristische Highlight in Kamp-Lintfort, das auch von Fahrrad-Ausflüglern von nah und fern angesteuert wird. Die Freunde der Abteikirche Kamp machen sich deshalb in einem Bürgerantrag dafür stark, dass dort eine adäquate Infrastruktur geschaffen wird und regen den Bau eines Fahrradparkplatzes an. „Der Kamper Berg mit Abteikirche, Kloster und Terrassengarten zieht über das ganze Jahr hinweg unzählige Menschen an. Insbesondere in den Sommermonaten kommt es neben den zahlreichen Autos zu einem hohen Fahrradaufkommen“, teilen sie in einem Schreiben an den Haupt- und Finanzausschuss mit. „Wir freuen uns über alle Besucher und insbesondere, wenn sie mit dem Fahrrad kommen. Aber die wenigen und nicht sehr geschickt platzierten Fahrradständer werden nicht genutzt und laden auch nicht dazu ein“, erklärte Martin Stapper, Vorsitzender der Freunde der Abteikirche, auf Anfrage unserer Zeitung.