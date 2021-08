Familientag in Kamp-Lintfort : Auch die SPD lädt zum Picknick ein

Kamp-Lintfort Am 29. August findet das Familienfest der Sozialdemokraten erstmals im Zechenpark statt. Sie verlosen 1000 Freikarten für den Besuch im Kalisto-Tierpark.

Die Sozialdemokraten nahmen dies zum Anlass, sich für 2021 ein neues Format für das Familienfest zu überlegen, das corona-konform zu veranstalten ist. „Ja, und die Picknick-Decke gibt ja schon den nötigen Abstand von 1,50 Meter von sich aus vor“, erläutert Schneider. Weil viele Besucher des früheren Pappelseefests außerdem fanden, dass der Veranstaltungsort „zu weit draußen“ liege, beschloss die SPD mit ihrem Fest in die Mitte der Stadt, also in den Zechenpark, umzuziehen. Womit die Sozialdemokraten bei ihren Planungen aber nicht rechneten, war, dass auch die Stadt im Rahmen ihres Kultursommers 2021 auf die Idee kommen würde, zum Picknick in den Zechenpark einzuladen – und zwar jetzt am Sonntag, 22. August, sowie am 19. September. „Wir liegen mit unserer Veranstaltung jetzt wie bei einem Sandwich dazwischen“, sagt Schneider und nimmt die „Duplizität der Ereignisse“ mit Humor. Die SPD hat für ihre Veranstaltung am 29. August zwei Kooperationspartner gewinnen können: „Der Tierpark Kalisto öffnet an diesem Tag exklusiv für unsere Veranstaltung. Wir verlosen insgesamt 1000 Freikarten und ermöglichen so den Eintritt“, sagt Schneider. Wer dabei sein möchte, meldet sich einfach per E-Mail an info@spd-kamp-lintfort.de an. „Oder er wendet sich am 29. August ab 14 Uhr an die Helfer und Helferinnen der SPD vor Ort“, rät der Vorsitzende des Stadtverbandes und freut sich auf die Begegnung und die Gespräche mit den Kamp-Lintfortern im Zechenpark.