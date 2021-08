Nach der Flutkatastrophe : Asdonkshof verbrennt Müll aus den Flutgebieten

Kamp-Lintfort Mehrere 100 Tonnen Sperrmüll aus den Überschwemmungsgebieten werden in der Woche am Asdonkshof entsorgt. Die Abfallwirtschaft sei gut vernetzt, sagt Cornelia Bothen, Pressesprecherin im Asdonkshof.

Auch im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) kommt in diesen Tagen ein großer Teil der gewaltigen Sperrmüllmengen aus den Gebieten der Flutkatastrophe zur Verbrennung an: Schränke, Sessel, ganze Wohnungseinrichtungen, die bei der Flut verlorengingen. „Wir tun unser Bestes, bei der Entsorgung der gewaltigen Mengen zu helfen“, berichtet Pressesprecherin Cornelia Bothen. Das sei aber mit einer enormen logistischen und organisatorischen Herausforderung verbunden.

Die Abfallwirtschaft in Nordrhein-Westfalen sei zum Glück gut vernetzt, denn die Kapazitäten auf dem Asdonkshof seien trotz einer Jahresleistung von 260.000 Tonnen an Haus- und Gewerbemüll begrenzt. „Wir sind gut ausgelastet und steuern auf die nächste Revision, also die Wartungsarbeiten an einer Verbrennungslinie, in sechs Wochen zu. Dann können wir für drei Wochen nur halb so viel verbrennen wie üblich“, erläutert die Pressesprecherin.