Kunst in Kamp-Lintfort : Artenvielfalt vor historischer Kulisse

KAMP-LINTFORT Mitglieder der „Künstlergruppe Kamp-Lintfort“ bereichern die Landesgartenschau mit ihrer Ausstellung „Artenvielfalt“. Die Arbeiten sind bis zum 25. Oktober im Restaurant „Lufre“, dem denkmalgeschützten Lüftergebäude“ zu sehen.

Die zurzeit aus 13 Künstlern bestehende Gemeinschaft hat bereits mehrfach, unter anderem sehr erfolgreich in der evangelischen Altenpflegeeinrichtung „Friederike-Fliedner-Haus“ ausgestellt, und auch ihre im letzten Jahr durchgeführte gemeinsame Offene-Atelier-Aktion fand viel Zuspruch. In der jetzigen Ausstellung im „Lufre“ zeigen die acht Teilnehmer bis zum geplanten Laga-Ende am 25. Oktober jeweils zwei und mehr Arbeiten ihrer vielseitigen künstlerischen Bandbreite. So ist Elke Munse zum Beispiel mit zwei 100 mal 80 Zentimeter großen stilisierten Mohnblüten darin vertreten, und auch Michaela Vahrenholt hat passend zur Blumenpracht der Laga einige, in diesem Fall jedoch sehr naturalistische Blütenbilder beigetragen.

„Ist ja Landesgartenschau“, erklärte sie. „Das hat ja was mit Blumen zu tun.“ Die Bilder von Harald Gayk bestehen dagegen aus exakt unter einander angeordneten Farbflächen, während Andrea Willicks eine ähnliche farbenfrohe Wirkung durch eine abstrakte Kombination aus Linien und diffus begrenzten Farbflächen erreicht. Ganz anders setzt Maria Lehmbrock in ihren zwei im „Lufre“ gezeigten Arbeiten eher auf Einfarbigkeit und Struktur. Ihre einmal ein Meter großen Bilder bestehen aus vielen über einander geschichteten Materialien wie Leinwand, Filz, Frischhaltefolien und Sackstoffen, die zusammen mit weißer Acryl-Farbe interessante Oberflächenstrukturen ergeben. Ebenfalls ganz monochrom, kommen die Bilder von Barbara Ziebur daher. Sie zeigen die Natur von Gräsern in zahlreichen verschiedenen, plastisch hervorgehobenen Blautönen. Die einzige in der Ausstellung vertretene Objektkünstlerin ist Barbara Lübbehusen. Ihre kleine, in einer alten Kohleschaufelt drapierte Skulptur der Heiligen Barbara nimmt dabei unmittelbaren Bezug auf die bergbauliche Historie des Ortes. Daneben sind von ihr unter anderem eine in ein weißes Steinfragment integrierte, rote Glaskugel und ein auf groben Leinwandstoff durchsichtiges, abstraktes Tintengemälde zu sehen. Als ebenfalls einziger Vertreter der Fotokunst ist in diesem Fall Frank Reinert mit einigen seiner ungewöhnlichen Gesamt- und Detailansichten alter Gebäude und einem eindrucksvollen Schwarzweiß-Porträt eines alten Mannes vertreten. In dieser Zusammenstellung verdient die Ausstellung also tatsächlich den Titel „Artenvielfalt“ und dürfte vielen Besuchern des LaGa-Restaurants „Lufre“, das übrigens auch nach Beendigung der Landesgartenschau weiterhin geöffnet sein wird, eine schöne optische Beigabe zu den dort angebotenen kulinarischen Genüssen bescheren.