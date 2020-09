Kindertagesstätte in Kamp-Lintfort : Architekturpreis für die Kita Löwenzahn

Die Kita Löwenzahn liegt am Landwehrweg in Kamp-Lintfort. Foto: Annika Feuss

Kamp-Lintfort Das mit einem äußerst beschränkten Budget realisierte Kita-Bau-Projekt überzeugte die Jury durch seine städtebaulich sinnvolle, geschützte Lage in einem Wohngebiet und durch seine klare innere Zonierung.

Land und Architektenkammer haben elf neue Kindertagesstätten mit dem „Kita-Architekturpreis NRW 2020“ ausgezeichnet. Die Auszeichnungen gingen nach Bonn, Essen, Köln, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Münster und Troisdorf, zwei nach Aachen und eine nach Kamp-Lintfort, an die Kita Löwenzahn. Das Projekt habe durch seine städtebaulich sinnvolle, geschützte Lage in einem Wohngebiet und durch seine klare innere Zonierung überzeugt. Der niedrige, gestreckte Baukörper werde durch seine lebhaft aufgefaltete Dachlandschaft wirkungsvoll gestaltet, die auch im Innenraum erlebbar sei und für eine überraschende Großzügigkeit sorge, heißt es in der Jury-Begründung Die Grundrisslösung sei mit ihrem eindeutig definierten Eingang und den jeweils zu zweit nebeneinander angeordneten Gruppenbereichen straff organisiert, durch zwischengeschobene Spiel- und Ankleideflure, den als „Spielstraße“ ausgelegten Hauptflur sowie freundliche, helle Farben aber dennoch kindgerecht.