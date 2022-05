Neues Domizil in Kamp-Lintfort benötigt : Aquarienverein sucht neue Räume

Kamp-Lintfort Der Verein muss bis zum Jahresende sein Domizil im Diesterwegforum an der Vinnstraße verlassen, weil dort eine neue Grundschule öffnet.

Im Dezember 2021 erfuhren die Mitglieder von den städtischen Plänen, Teile des Gebäudes an der Ecke von Vinn- und Ringstraße wieder in eine Schule zu verwandeln, weil die Anzahl der Kinder und damit der Schüler in der Hochschulstadt zunimmt. Wie die Volkshochschule, die in das Sparkassengebäude an der Ecke von Kamperdick- und Hardenbergstraße in der Innenstadt umzieht, sollen auch der Musikzug Kamp-Lintfort (RP berichtete) und der Aquarienverein die Räume im Diesterwegforum räumen. Erst 2015 waren viele Kamp-Lintforter Vereine dorthin gezogen, die vorher im Terhardtshof ihr Zuhause hatten. Dieser war ebenfalls ein städtisches Gebäude gewesen, lag genauso an der Vinnstraße und musste einem neuem Gewerbegebiet weichen.

„Das Diesterwegforum ist ein Haus der Vereine“, erläutert Kassierer Sascha Ondrazek. „Die Vereine sind froh, hier zu sein. Es gibt Parkplätze vor der Tür. Die Kaltmiete ist gering, wie die Nebenkosten, vor allem die Wärme. Das Gebäude befindet sich in einem guten Zustand.“ Das wäre in dem ehemaligen Ladenlokal zwischen dem Cari-Treff und dem Rathaus am Karl-Flügel-Platz anders, das dem Aquarienverein von der Stadt angeboten wurde. „Dieses Ladenlokal ist 200 Quadratmeter groß“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Volker Ondrazek. „Bislang haben wir 100 Quadratmeter im Souterrain des Diesterwegforums. Das Ladenlokal ist in den 1970er Jahren gebaut worden und ist schlecht wärmegedämmt. Es hat große Fensterflächen. Wir könnten die Heizkosten nicht bezahlen. Außerdem gibt es dort keine kostenlosen Parkplätze.“ Die Mitgliedsbeiträge massiv erhöhen, um Heizkosten abzudecken, will der Verein nicht. „Wir haben 26 Mitglieder“, berichtet Börsenwart Carsten Hackenitz. „Fast alle sind aktiv. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr verjüngt. Wir haben eine Jugendabteilung mit vier Mitgliedern. Ich bin mit 58 Jahren das zweitälteste Mitglied. Wenn die Heizkosten um 1000 Euro im Monat höher liegen würden, hätten wir die Beiträge um 50 Euro im Monat für die erwachsenen Mitglieder zu erhöhen – oder um 600 Euro im Jahr. Das wäre das Aus für den Aquarienverein Amazonas 73. Das wäre schade, weil in den letzten Jahren viele Aquarienvereine ihre Aktivitäten stark zurückgefahren habe, zum Beispiel in Krefeld, Viersen oder Mönchengladbach“, betonen die Mitglieder.