Kunsthandwerk in Kamp-Lintfort : Anne Schary hat neue Galerieräume

Anne Schary in ihrem neuen Atelier an der Moerser Straße. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Künstlerin Anne Schary hat im Frühjahr in Kamp-Lintfort an der Moerser Straße ihre Galerie geöffnet. Klein, aber fein präsentieren sich die Räumlichkeiten. Warum die Trennung ihrer Gewerke sich so positiv auf ihre Arbeit auswirkt.

Von Sabine Hannemann

Seit Frühjahr lautet die offizielle Adresse der Künstlerin Anne Schary wieder Kamp-Lintfort. An der Moerser Straße 373 lädt sie in ihren neuen Werkschauraum ein. „Showroom, das klingt für mich so neuhochdeutsch. Ich habe es einfach übersetzt“, erklärt sie. Ruhe und Ausgeglichenheit machen sich nach mittlerweile drei Umzügen in ihrem künstlerischem Wirken bemerkbar. „Wie in einem entspannten Zuhause“, beschreibt sie ihre Situation. Im Werkschauraum stellt sie ihre Malerei und ihren Schmuck aus. Gedrehtes Porzellan der Düsseldorfer Künstlerin Katja Maechtel ergänzen ihre Exponate und setzen Akzente in den Räumlichkeiten, die mit behaglichem Licht Wohlfühlatmosphäre ausstrahlen. „Die Räume sind zwar klein, haben aber Charme“, beschreibt sie ihre neue Adresse.

Immer donnerstags, 11.30 bis 18 Uhr, ist sie für ihre Kundschaft vor Ort. Kompakt und konzentriert, so Schary, sei dieser Donnerstag und „ich bin nie umsonst hier.“ Die neuen Räumlichkeiten, die sie vom Künstler Kurt Pralat mietete, haben sich als Glücksgriff erwiesen. Anne Schary hat ihre Gewerke, die Malerei und die Werkstattarbeit im Bereich Schmuck, dezentralisiert. Mit der Malerei hat sie in den Räumen des Schirrhofes angedockt und genießt dort das kollegiale Ambiente mit anderen Kunstschaffenden. Ihrem Hauptmotiv, Bäume und Blätter, ist sie treu geblieben. Großformatiges, Hochformatiges, Quadratisches gesellt sich zu kleineren Arbeiten. „Das ist meins. Das Motiv ist geblieben, verändert haben sich die Formate “, erklärt die Künstlerin.

Info Immer donnerstags geöffnet Standort Die Galerie von Anne Schary liegt in Kamp-Lintfort, Moerser Straße 373. Donnerstag, 11.30 bis 18 Uhr, ist sie vor Ort und nach Absprache. Alle Infos auch unter www.anneschary.de

Ihre Goldschmiede betreibt sie zu Hause, so dass ihr Tagesablauf strukturiert ist und „ich die Dinge tue, die gut tun“, meint Anne Schary über diese klare Aufteilung. „Insofern bin ich dankbar über all meine Erfahrungen, die ich gerade in der letzten Zeit durch die Umzüge in kurzen Abständen gemacht habe. Ich kann mich auf meine eigentliche Arbeit ohne Unterbrechung konzentrieren und widme mich Donnerstag meiner Kundschaft. Das macht mich zufrieden. Ich bin jezt angekommen.“

Das Stichwort Arbeit liegt ihr am Herzen. Ohne kreatives Tun und den Austausch mit Menschen kann sie nicht, wie sie in der Pandemie an sich festgestellt hat. „Die Pandemie hat natürlich auch Sorgen und Ängste geschürt. Unsicherheit hat sich eingeschlichen. Corona mit all den Einschränkungen war Neuland, auf dem sich kaum einer auskannte. Dann kam noch die Flutkatastrophe im Ahrtal hinzu“, so Schary im Rückblick auf ihre Eröffnung im Frühjahr, die sich aufgrund dieser Rahmenbedingungen verzögerte.