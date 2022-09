Betreuung in Kamp-Lintfort : Warum Eltern ihre Kinder schon jetzt fürs neue Kita-Jahr anmelden sollten

Kamp-Lintfort Am 1. August 2023 startet das Kindergartenjahr 2023/24. Bis zum 15. Dezember diesen Jahres können Eltern Betreuungsbedarfe über Kita-Online melden. Warum ein persönliches Kennenlernen in der Wunsch-Kita wichtig ist.

Diese Meldung kann über das Anmeldeportal Kita-Online erfolgen. Der entsprechende Link befindet sich auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter https://www.kamp-lintfort.de/de/dienstleistungen/kita-online/. Die Eltern haben dort die Möglichkeit, bis zu drei Wunsch-Kitas auszuwählen. Im nächsten Kindergartenjahr stehen 24 Kindertagesstätten zur Auswahl. Zu der in diesem Kindergartenjahr neu eröffneten Kindertagesstätte am Volkspark (in Trägerschaft der Awo) gesellt sich im nächsten Jahr eine weitere neue Kindertagesstätte hinzu. Die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Trägerschaft der Lebenshilfe wird im Niersenbruch ihre Pforten öffnen und Kindern unterschiedlicher Altersgruppen ein umfassendes Betreuungsangebot unterbreiten.