Kamp-Lintfort : Diese Herausforderungen warten auf den neuen Wirtschaftsförderer

Bürgermeister Christoph Landscheidt freut sich, in Andreas Iland jemanden aus den eigenen Reihen im Rathaus für die verantwortungsvolle Postion gefunden zu haben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Die Entwicklung neuer Gewerbeflächen in Kamp-Lintfort ist nur eine der Herausforderungen für Andreas Iland. Wie der neue Amtsleiter nach der Landesgartenschau auch den Tourismus in der Stadt ankurbeln will.