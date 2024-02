Kultur in Kamp-Lintfort „Sternenklang“ mit einem seltenen Instrument

Eine musikalische Reise der besonderen Art haben rund 70 Besucher im Rokokosaal des Kamper Klosters erlebt. Im Rahmen des allmonatlich Kulturreihe „AndersAbend“ entführte der in Darmstadt geborene und jetzt in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis lebende Musiker und Komponist Oliver Jaeger dort zwei Stunden lang in die Klangwelten von Flamenco, Fado Tango und Bossa Nova. Dazu hatte er zwei Instrumente mitgebracht, eine akustische Gitarre und eine aus zwei Blasebälgen und einer Knopftastatur bestehende Art von Bandoneon-Klavier namens „Symphonetta“.